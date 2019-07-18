"Луценко нарушил УПК": дело против Порошенко о госизмене закрыто — Портнов

Юрий Луценко закрыл дело следователей ГБР против Петра Порошенко о госизмене, сообщил Андрей Портнов / Сайт президента

В среду, 17 июля, генеральный прокурор Юрий Луценко нарушил Уголовно-процессуальный кодекс — закрыл одно из уголовных производств следователей Государственного бюро расследований против бывшего президента Петра Порошенко.

Генпрокурор закрыл дело следователей ГБР "о государственной измене" экс-главы государства, написал бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в Facebook.

По его словам, решение главы Генпрокуратуры будет обжаловано в суде.

"…Луценко, в нарушение УПК, закрыл одно из уголовных производств следователей ГБР о государственной измене Порошенко, который, рискуя обороноспособностью и национальной безопасностью Украины, пожертвовал украинскими моряками и ввел с целью сохранения власти военное положение", — отметил эксперт.

Напомним, Андрей Портнов покинул Украину в 2014 году и вернулся на Родину 19 мая 2019-го. Позже — 21 мая — стало известно, что он подал в ГБР первое заявление о преступлении, якобы совершенном Петром Порошенко.

В Госбюро расследований сообщили, что на бывшего президента и других высокопоставленных лиц завели 11 уголовных производств, а также пожаловались на неявку Порошенко на допрос. После этого в ГБР пригнозили примененить к экс-президенту все законные меры для доставки на допрос, в случае, если он снова не придет.