"Луценко нарушил УПК": дело против Порошенко о госизмене закрыто — Портнов

Решение генпрокурора относительно уголовного производства против бывшего президента будет обжаловано в суде, отметил экс-замглавы АП времен Януковича.
В среду, 17 июля, генеральный прокурор Юрий Луценко нарушил Уголовно-процессуальный кодекс — закрыл одно из уголовных производств следователей Государственного бюро расследований против бывшего президента Петра Порошенко.
Генпрокурор закрыл дело следователей ГБР "о государственной измене" экс-главы государства, написал бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в Facebook.
По его словам, решение главы Генпрокуратуры будет обжаловано в суде.
"…Луценко, в нарушение УПК, закрыл одно из уголовных производств следователей ГБР о государственной измене Порошенко, который, рискуя обороноспособностью и национальной безопасностью Украины, пожертвовал украинскими моряками и ввел с целью сохранения власти военное положение", — отметил эксперт.
Напомним, Андрей Портнов покинул Украину в 2014 году и вернулся на Родину 19 мая 2019-го. Позже — 21 мая — стало известно, что он подал в ГБР первое заявление о преступлении, якобы совершенном Петром Порошенко.
В Госбюро расследований сообщили, что на бывшего президента и других высокопоставленных лиц завели 11 уголовных производств, а также пожаловались на неявку Порошенко на допрос. После этого в ГБР пригнозили примененить к экс-президенту все законные меры для доставки на допрос, в случае, если он снова не придет.
Захват моряков в Керченском проливе
25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.
РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.
Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.
25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.
Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.
В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.
В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.
Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.