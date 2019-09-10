Россияне скоро отвалят из Донбасса: в США заметили кое-что важное

Уильям Тейлор заявил, что вскоре Россия уберется из Донбасса / скриншот

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, который ранее говорил, что только Путин может решить, закончится война или нет, внезапно во всеуслышание заявил, что из-за экономического бремени вследствие санкций и финансирования войск на Донбассе войска РФ скоро покинут восток Украины.

"Я вижу признаки того, что экономическое бремя, которое россияне чувствуют – и речь идет не только о санкциях, хотя и санкциях тоже, потому что санкции таки имеют реальное влияние на каждого россиянина и на российскую экономику – так вот, бремя, которое платит российское правительство и российский народ, сказывается на их экономике. Потому что им приходится платить за свои войска на Донбассе, за поддержку своих служб на Донбассе и в Крыму", - убежден Тейлор.

По словам Тейлора, "цена Донбасса и Крыма для россиян, в дополнение к цене санкций", навела его на мысль, что "они хотели бы убраться из Донбасса".

"Поэтому если мы продолжим санкции и будем говорить с ними – в каком угодно формате... Ведь диалог вроде бы проходит хорошо между президентами Зеленским и Путиным. Если этот формат сработает, то это замечательный формат! Ибо мы имеем двух людей, которые должны прийти к согласию о том, чтобы россияне оставили Донбасс. И о том, чтобы они в конце концов оставили Крым", - сказал Тейлор.

Кроме того, Тейлор уточнил, что встреча украинского президента Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа состоится через две недели в том случае, если они смогут "согласовать между собой свои графики", передает Голос Америки.

Читайте также"Гигантский шаг к миру": Трамп оценил обмен пленными между Украиной и РФНапомним, ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Вашингтон заинтересован предложением расширить нормандский формат за счет США или Великобритании и всерьез рассматривает эту возможность.

"Президент Зеленский уже поднял этот вопрос - поэтому да, эта возможность рассматривается. Зеленский объяснил: поскольку "нормандский формат" не имеет успеха, не привел к каким-то результатам, то он предлагает пригласить американцев или, например, британцев присоединиться к "Нормандии". Мы считаем, что это интересное предложение", - заявил он.