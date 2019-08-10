Только Путин может решить, закончится война или нет - Тейлор

Уильям Тейлор заявил, что только Путин может решить, когда закончится война / скриншот

Украина должна продолжать вести переговоры в Минске и в других форматах по урегулированию ситуации на Донбассе, убежден временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Тейлор подчеркнул, что переговоры - единственный способ прекращения войны на Донбассе.

Кроме того, по мнению временного поверенного в делах США в Украине, помимо официального Киева, закончить войну на выгодных для Украины условиях хотят и Минская группа, и США.

"Окончательное решение, конечно, за Путиным. Именно он может решить, закончится война или нет", - особо отметил Тейлор.

Резюмируя, Тейлор выразил убеждение в необходимости продолжения давления на Кремль со стороны Вашингтона, чтобы склонить россиян к прекращению войны на востоке Украины, передает Голос Америки.

Чи повинна Україна призупинити переговори у мінському форматі після загибелі чотирьох військових на Донбасі? Точка зору керівника дипломатичного представництва США в Україні Вільяма Тейлора pic.twitter.com/1RT1TNgJew — Голоc Амepики (@chastime) 9 серпня 2019 р.

Напомним, ранее в Украине подготовили почти 800 полицейских для "зачистки" деоккупированного Донбасса.

"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", — рассказали в Национальной полиции Украины.

Читайте такжеВернуться на Донбасс после войны: стало известно, сколько переселенцев планируют жить домаТакже ранее глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков сделал важное заявление о возвращении Донбасса и Крыма в Украину. "Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами. Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов", - сказал Разумков.

Разумков подчеркнул, что вопрос об окончании войны зависит от желания это сделать, и отметил, что у украинской стороны оно есть.