Посольство США в Украине возглавит временный поверенный Уильям Тейлор

Посольство США / УНИАН

Посол США в Украине Мари Йованович на три месяца раньше срока покинула свой пост. Замену пока не назначили. Должность посла США в Украине пока будет свободна, но может появиться временный поверенный. Им может стать бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

В Белом доме "хотели бы сделать в Киев политическое назначение", и среди кандидатов фигурировал Рудольф Джулиани.

"Но осуществить это в нынешних условиях практически невозможно, поскольку политический назначенец Трампа вряд ли пройдет утверждение Конгрессом. Поэтому вскоре в Киев будет назначен временный поверенный, который, судя по всему, будет руководить посольством минимум год, а то и до самых президентских выборов-2020", - пишет ZN.ua со ссылкой на собственные дипломатические источники.

Также стало известно, что временным поверенным может стать Уильям Тейлор, работавшего послом в Киеве в 2006–2009 гг.

"Ему Госдеп сделал предложение, над которым исполнительный вице-президент Института мира США еще думает", - сообщил источник издания.

Напомним, перед президентскими выборами в Украине вокруг посла США в Украине разгорелся скандал после того, как в интервью американскому изданию The Hill Юрий Луценко обвинил посла США в Украине Мари Йованович в том, что та передала ему список людей, в отношении которых запрещено проводить какие-либо следственные действия.

Потом подтвердилась новость о том, что Мари Йованович отзывают с должности посла США в Украине. Дата ее отъезда запланирована на май 2019: она зависит от сроков передачи президентской власти в Украине.

Также ранее политолог объяснил, почему отставка Йованович - это плюс для Украины, а в Конгрессе США потребовали от Белого дома отмены его отставки.