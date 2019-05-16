Экс-посол США обозначил, в чем Россия проигрывает Украине

Дипломат полагает, что Россия не справится с украинскими партизанами / Деловая столица

Экс-посол США в Украине Джон Хербст высказал мнение, что Москва способна пойти и на эскалацию конфликта, имеет для этого силы, но к оккупационной войне не готова.

Как сообщает Укринформ, во время круглого стола в Киеве дипломат констатировал, что в случае наступления России в Украине развернется масштабная партизанская война. И в этом противостоянии Кремль однозначно проиграет.

По словам Хербста, западные страны в таком случае введут более жесткие санкции по отношению к Российской Федерации, что не пойдет на пользу Москве. Однако Россия способна нанести удар по отдельному региону, чтобы посмотреть на реакцию мировой общественности.

"Они могут, например, нанести какой-то карательный удар по одному украинскому городу, например, на западе Украины, чтобы посмотреть на реакцию. Это также приведет к серьезным контрмерам со стороны Запада", - подчеркнул экс-посол.

Хербст выразил ожидание, что Россия все же уберет свои войска и освободит Донбасс.

Напомним, Хербст считает, что власти нашей страны не отдадут Российской Федерации захваченный Крым за мир на Донбассе.