Экс-посол США оценил вероятность сдачи Крыма России за мир на Донбассе

Украина не отдаст Крым РФ за мир на Донбассе, полагает экс-посол США / Reuters

Бывший посол США в Украине, глава Евразийского центра "Атлантического совета" в Вашингтоне Джон Хербст считает, что власти нашей страны не отдадут Российской Федерации захваченный Крым за мир на Донбассе.

РФ не будет готова вернуть украинскому государству полуостров в этом году, через 10 и через 15 лет, рассказал эксперт в интервью Прямому.

По словам собеседника, Киев и Москва могут решить пока оставить в покое вопрос Крыма.

"Я никак не вижу, что Киев пойдет на компромисс, в котором отдает Москве Крым за мир на востоке... Запад не будет признавать российский суверенитет, будет как Прибалтика с 40 года в Советском Союзе", — заявил экс-посол.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.