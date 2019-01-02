"США дадут Киеву оружие, а России – новые санкции": экс-посол США оценил последние события в Вашингтоне

Дипломат считает, что помощь Украине от США будет увеличиваться / Деловая столица

Экс-посол США в Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст высказал мнение, что США в скором времени предоставят Украине оружие, а против России введут новые санкции.

"Уже через 2-3 месяца мы увидим, что США предоставят оружие Киеву и объявят о новых санкциях против России в связи с этой агрессией (в районе Керченского пролива). Думаю, в течение ближайших 8-10, максимум – 12 недель появится этот более сильный ответ США. И, кроме санкций, это будет военная помощь Украине", - цитирует его Радио Свобода.

Хербст подчеркнул, что последние события дают США достаточно аргументов для того, чтобы предоставить Украине противокорабельные ракеты, патрульные корабли и другое военное оборудование.

"В США достаточно крылатых ракет "Гарпун", в основе действия которых – технологии, разработанные 30 лет назад, – и это то, что мы уже сейчас можем предоставить. А возможно, и гораздо более современные ракеты", - уточнил экс-посол.

По словам дипломата, могут быть введены санкции против крупного российского банка, а также введен запрет на вход российских судов в американские порты.

Экс-посол подчеркнул, что сейчас Украина имеет в Конгрессе мощную поддержку, которая стабильно увеличивается.

Хербст добавил, что Украина уже много сделала, укрепляя свою оборону на востоке, и должна теперь подумать над усилением своей обороны на юге, а также в акватории морей. Дипломат высказал надежду, что после выборов Киев более решительно продолжит реформирование страны.

Напомним, экс-посол США в Украине Джон Хербст подготовил доклад, в котором предлагается запретить российским судам заходить в европейские порты до тех пор, пока РФ не перестанет ущемлять украинское судоходство в Азовском море.