"Показать московским "шишкам": экс-посол США раскрыл суть антироссийских санкций

санкции, Россия

В России официально признают, что из-за западных санкций ВВП РФ теряет больше процента в год, заявил экс-посол США в Украине Джон Хербст.

По его словам, санкции против РФ чрезвычайно важны, так как они "показывают московским "шишкам", что их агрессия повреждает их экономику", подчеркнул он в эфире Прямого.

"Но если Кремль на самом деле идет по пути агрессии, разве мы хотим, чтобы у них была сильная экономика? Вопрос отвечает за себя.

Мы хотим, чтобы экономика была слабее, потому что сильная экономика поддерживает сильную военную мощь. И мы не хотим, чтобы агрессивная держава имела сильную армию или сильный морской флот. Поэтому санкции, безусловно, служат нашим интересам…", - добавил американский дипломат.

Напомним, в 2014 году ряд стран Запада ввели санкции против России из-за агрессии в отношении Украины. Позже западные государства расширяли и продляли ограничительные меры. В начале августа 2018-го США ввели против РФ "драконовские санкции", начал действовать их первый пакет.