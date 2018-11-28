В США предложили запретить российским судам заходить в европейские порты

Флаги РФ и США / Reuters

Экс-посол США в Украине Джон Хербст подготовил доклад, в котором предлагается запретить российским судам заходить в европейские порты до тех пор, пока РФ не перестанет "кошмарить" украинское судоходство в Азовском море.

"Соединенным Штатам и ЕС следует внимательно изучить кремлевские провокации в Азовском море и обдумать адекватные ответные меры. Возможно, запретить российским кораблям, выходящим из портов Азовского моря, заходить в порты Европы и США, пока Москва препятствует там украинскому судоходству", - говорится в докладе, опубликованном на сайте Atlantic Council.

При этом документ был опубликован за несколько дней до инцидента в Керченском проливе - 21 ноября.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

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В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.