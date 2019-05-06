Йованович отзывают с должности посла США в Украине - источник

6 мая 2019, 21:01

Имя ее преемника пока неизвестно.

Мари Йованович и Петр Порошенко
Мари Йованович и Петр Порошенко / официальный сайт президента Украины

Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович в скором времени покинет свой пост и уедет из Украины по причине отзыва. 

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на свои американские дипломатические источники, Йованович экстренно отбыла в Вашингтон для консультаций. В ближайшую субботу, 11 мая,  посол должна прилететь в Украину, после чего, 20 мая окончательно вернется в Вашингтон.

Всех дипломатов посольства о кадровых перестановках уже предупредили.

Имя нового посла на данный момент неизвестно, исполняющим обязанности Йованович станет временный поверенный.

Йованович на посту посла США в Украине сменила Джеффри Пайетта в 2016 году.

В июле Сенат США утвердил ее кандидатуру, а 23 августа Йованович прибыла в Киев.

Напомним, перед президентскими выборами в Украине вокруг посла разгорелся скандал после того, как в интервью американскому изданию The Hill Юрий Луценко обвинил посла США в Украине Мари Йованович в том, что та передала ему список людей, в отношении которых запрещено проводить какие-либо следственные действия.

В свою очередь президент США Дональд Трамп коротко прокомментировал информацию, появившуюся после того, как генеральный прокурор Юрий Луценко дал скандальное интервью. Глава США заявил, что заговор о российском вмешательстве поблек, а украинский начал проявляться.

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США посол США Джеффри Пайетт Мари Йованович Украина
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