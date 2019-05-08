Политолог объяснил, почему отставка Йованович - это плюс для Украины

Мари Йованович / "РБК-Украина"

Посол США в Украине Мари Йованович завершила свое пребывание на посту и уже отозвана из Киева. У Йованович закончился трехлетний дипломатический срок в Украине. Дата отъезда согласована на май в связи с процессом передачи власти в результате выборов в Украине. А решения о ее преемнике пока нет.

Политолог Андрей Вигиринский в комментарии Главреду сообщил, что украинское общество слишком драматизирует и предает слишком много значения позиции посольства США.

"Да, мы зависим сильно, и в финансовом плане. Но не всегда то, что подается под соусом грантовских проектов, которые поддерживаются Соединенными штатами, самим посольством, является истиной в последней инстанции. Мы сами - суверенная страна, особенно что касается внутренней политики. И не должны пресмыкаться под каждым указанием или пожеланием иностранного государства, будь то Венгрия, Польша или США", - подчеркнул Вигиринский.

То, что в Украине появится новый посол, будет для Украины только плюсом, заверил политолог.

"У нас изменился президент, а именно он определяет вектор внешней политики. И негативное наследие в отношениях США и администрации президента Порошенко должно уйти в прошлое", - особо отметил Вигиринский.

По его словам, коммуникациям Петра Порошенко с Дональдом Трампом мешала история, связанная с главой НАБУ, которого защищала посол США в Украине.

"К сожалению, по состоянию на сейчас мы не можем говорить, откуда у генерала СБУ Виктора Трепака и нардепа Сергея Лещенко взялась так называя "амбарная книга" Партии регионов. Потом депутатами еврооптимистами, к которым очень благосклонно относились в посольстве США, были опубликованы данные о сотрудничестве Пола Манафорта с Виктором Януковичем, тем самым был причинен вред человеку, который стал президентом США. Далее депутат Борислав Розенблат опубликовал телефонные разговоры человека с голосом, очень похожим на голос главы НАБУ Артема Сытника. В том разговоре собеседник прямо говорит, что работал на кандидата от демократов. Это портило отношения Порошенко и Трампа. И я не думаю, что этот отрицательный фон должен принять на себя Владимир Зеленский", - уточнил эксперт.

Вигиринский считает, что сейчас есть возможность начать отношения республиканца Дональда Трампа с новым президентом Украины с чистого листа.

"Возможно, уровень коммуникации нового президента и нового посла может перейти в более активную поддержку президентом Трампом. В том числе, что касается и введения миротворцев. Также, поддержка Штатов может проявляться в том, что они посодействуют возврату в Украину украденных предыдущими чиновниками денег", - резюмировал политолог.

Напомним, перед президентскими выборами в Украине вокруг посла разгорелся скандал после того, как в интервью американскому изданию The Hill Юрий Луценко обвинил посла США в Украине Мари Йованович в том, что та передала ему список людей, в отношении которых запрещено проводить какие-либо следственные действия.

В свою очередь президент США Дональд Трамп коротко прокомментировал информацию, появившуюся после того, как генеральный прокурор Юрий Луценко дал скандальное интервью. Глава США заявил, что заговор о российском вмешательстве поблек, а украинский начал проявляться.