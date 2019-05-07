В Госдепе объяснили, почему отозвали посла США из Украины

В Госдепе объяснили, почему отозвали посла США Йованович из Украины / pravda.com.ua

Подтвердилась новость о том, что Мари Йованович отзывают с должности посла США в Украине.

Дата ее отъезда запланирована на май 2019: она зависит от сроков передачи президентской власти в Украине.

В Госдепе США ротацию посла назвали запланированной.

"Посол Йованович завершает свой трехлетний дипломатический срок в Киеве в 2019 году, как и планировалось", – цитирует американское внешнеполитическое ведомство Укринформ.

При этом в Госдепе заверили, что команда американских дипломатов и сам Вашингтон "продолжают тесно сотрудничать с украинским правительством и гражданским обществом для укрепления нашего партнерства".

Напомним, перед президентскими выборами в Украине вокруг посла разгорелся скандал после того, как в интервью американскому изданию The Hill Юрий Луценко обвинил посла США в Украине Мари Йованович в том, что та передала ему список людей, в отношении которых запрещено проводить какие-либо следственные действия.

В свою очередь президент США Дональд Трамп коротко прокомментировал информацию, появившуюся после того, как генеральный прокурор Юрий Луценко дал скандальное интервью. Глава США заявил, что заговор о российском вмешательстве поблек, а украинский начал проявляться.