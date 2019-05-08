В Конгрессе потребовали от Белого дома отмены отставки Йованович

8 мая 2019, 00:33

В Вашингтоне полагают, что с новым президентом должен работать опытный дипломат.

Мари Йованович
В США назвали Мари Йованович жертвой противостояния Трампа и демократов / pravda.com.ua

В США лидер демократов в Палате представителей Стени Хойер и председатель Комитета по иностранным делам Элиот Энгель призвали не отзывать из Украины посла Мари Йованович.

"Администрация вредит интересам США и подрывает американскую дипломатию. Мы призываем администрацию немедленно отменить это решение", - цитирует сообщение Голос Америки.

Конгрессмены назвали Йованович опытным дипломатом, который успешно сможет работать с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Они подчеркнули, что посол стала жертвой американских кулуарных противостояний.

"В голове не укладывается это решение, потому что такому неискушенному президенту, как Зеленский, понадобился бы такой опытный дипломат, как Йованович. Кажется, она стала жертвой избирательной кампании в США и желание Трампа использовать Украину в борьбе с демократами", — заявил британский экономист и эксперт по вопросам Украины Тимоти Эш.

Читайте также"Ускорили процедуру": политолог пояснил, почему США отозвали ЙовановичЭкс-чиновник Пентагона, эксперт Центра Байдена Майкл Карпентер тоже негативно отозвался об отставке Йованович и заявил, что в Вашингтоне использовали безосновательные обвинения генпрокурора Украины Юрия Луценко в адрес дипломата.

"Если это правда, то это вопиющий шаг государственного секретаря США Помпео, который жертвует карьерным дипломатом в угоду партийным играм. Упреки генерального прокурора Украины Юрия Луценко в адрес Йованович, как сообщалось, были использованы адвокатом Трампа Руди Джулиани, чтобы обвинить Йованович в расследовании в Украине по Полу Манафорту. Отвратительно", — сказал Карпентер.

Как ранее сообщалось, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович в скором времени покинет свой пост и уедет из Украины по причине отзыва.

Напомним, перед президентскими выборами в Украине вокруг посла разгорелся скандал после того, как в интервью американскому изданию The Hill Юрий Луценко обвинил посла США в Украине Мари Йованович в том, что та передала ему список людей, в отношении которых запрещено проводить какие-либо следственные действия.

В свою очередь президент США Дональд Трамп коротко прокомментировал информацию, появившуюся после того, как генеральный прокурор Юрий Луценко дал скандальное интервью. Глава США заявил, что заговор о российском вмешательстве поблек, а украинский начал проявляться.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
США Конгресс США Дональд Трамп Мари Йованович
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

01:04
Ученые пояснили, как регулярное употребление яиц защищает зрение
00:38
В Сеть выложили подборку красивейших фото 18+ обнаженных моделей Фото
00:33
В Конгрессе потребовали от Белого дома отмены отставки Йованович
07 мая, вторник
23:59
Google представила бюджетные смартфоны Pixel 3а и Pixel 3а XL Видео
23:57
Лига Чемпионов. 1/2. Ливерпуль громит дома Барселону и выходит в финал. Видео голов Видео
23:19
Усик получил травму: бой с Такамом отменен
22:57
В Шереметьево назвали причину возвращения загоревшегося SSJ-100 в аэропорт
22:30
Порошенко уволил командующего Нацгвардией Аллерова: названа причина
22:03
"Голая ж*па на весь мир": Полякова шокировала обнаженными фото из Египта
21:38
Госстат отчитался о значительном увеличении импорта из РФ
21:13
Ко Дню Победы Карпаты засыпало снегом
20:45
"Ускорили процедуру": политолог пояснил, почему США отозвали Йованович
20:16
"Позывной Барс": экс-спикер АТО охарактеризовал генерала Сырского в боях под Дебальцево
20:13
Штрафы увеличат в 5 раз: в Украине объявили дату возобновления обязательного техосмотра авто
19:56
Свадьба Каменских и Потапа: озвучен официальный ответ Видео
19:27
Роскошные поминки: под Черкассами семья прилетела на кладбище на вертолете
18:50
"Где дорога?": под Черкассами машина посла Канады застряла в грязи
18:49
В Госдепе объяснили, почему отозвали посла США из Украины
18:20
"Какая попа шикарная": Даша Астафьева покорила сеть фотосессией в нижнем белье
18:09
Ушла из жизни автор легендарной книги о гардемаринах
17:55
"И в России когда-то это получится": экс-советник Путина рассказал, почему выборы в Украине шокировали россиян
17:31
Еврокомиссар Хан и Зеленский во время встречи обсудили коррупцию
17:18
Неприятный сюрприз для Кремля: Киев анонсировал "действенный ответ" на выдачу паспортов РФ на Донбассе
17:01
Избран глава Антикоррупционного суда
16:48
Евровидение 2019: все, что известно о песенном конкурсе Видео
16:39
Душевные поздравления с Днем Победы – тексты и открытки Фото Видео
16:10
Пьяный депутат сбил насмерть АТОшника в Киевской области: все подробности аварии
15:35
Кольцо с большим бриллиантом: Алина Гросу официально помолвлена
15:15
Ливерпуль - Барселона: анонс ответного полуфинала Лиги чемпионов, где смотреть, оценки букмекеров
15:11
"Зачем выставлять голую жопу?": Надя Дорофеева в бикини нарвалась на завистливые комментарии
14:36
"Ого, как поправилась!": Регина Тодоренко удивила сеть фото в купальнике
14:15
Парад на День Победы 2019: чем Кремль собрался поражать мир, появились фото и видео Фото Видео
14:15
Политолог объяснил, почему нельзя затягивать с инаугурацией Зеленского
14:05
Киев на весь вторник накроют гроза и сильный ветер
13:42
Каждую минуту из Украины выезжают два человека
13:34
"Он нас обманул": в ГПУ обвинили Порошенко в нежелании помогать расследованию дел Майдана
13:22
У Зеленского рассказали, как и на сколько он оставил свой бизнес
13:14
Стала известна компенсация семьям погибших при пожаре в Шереметьево Видео
13:00
Радоница 2019: как отмечать, что нельзя делать и почему
12:48
"Не пугайтесь снега": украинцев предупредили о резком похолодании
12:37
Коррупционный скандал в оборонке: журналисты показали шикарный дом замдиректора Укрспецэкспорта Видео
12:29
Игра престолов: внимательные фанаты обнаружили самый эпичный ляп в истории сериала
12:14
Три сценария для нового президента: какой выберет Зеленский мнение
11:45
"Кругом одни они": советник Путина предрек зачистку русских на Донбассе и замену их евреями
11:20
"Это не наши": В Шереметьево открестились от ролика с людьми, глумящимися над катастрофой самолета
10:57
Снежный взгляд: Джиджи Хадид покорила сеть своим образом на Met Gala 2019
10:40
Назван продукт, спасающий от ожирения Видео
10:24
У Зеленского в неожиданном ключе прокомментировали ситуацию с украинской армией на Азове
10:10
Для Украины главным врагом был и остаётся Советский Союз мнение
10:03
До нижнего белья: Леди Гага смело разделась на красной дорожке Met Gala 2019
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться