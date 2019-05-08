В Конгрессе потребовали от Белого дома отмены отставки Йованович

В США назвали Мари Йованович жертвой противостояния Трампа и демократов / pravda.com.ua

В США лидер демократов в Палате представителей Стени Хойер и председатель Комитета по иностранным делам Элиот Энгель призвали не отзывать из Украины посла Мари Йованович.

"Администрация вредит интересам США и подрывает американскую дипломатию. Мы призываем администрацию немедленно отменить это решение", - цитирует сообщение Голос Америки.

Конгрессмены назвали Йованович опытным дипломатом, который успешно сможет работать с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Они подчеркнули, что посол стала жертвой американских кулуарных противостояний.

"В голове не укладывается это решение, потому что такому неискушенному президенту, как Зеленский, понадобился бы такой опытный дипломат, как Йованович. Кажется, она стала жертвой избирательной кампании в США и желание Трампа использовать Украину в борьбе с демократами", — заявил британский экономист и эксперт по вопросам Украины Тимоти Эш.

Читайте также"Ускорили процедуру": политолог пояснил, почему США отозвали ЙовановичЭкс-чиновник Пентагона, эксперт Центра Байдена Майкл Карпентер тоже негативно отозвался об отставке Йованович и заявил, что в Вашингтоне использовали безосновательные обвинения генпрокурора Украины Юрия Луценко в адрес дипломата.

"Если это правда, то это вопиющий шаг государственного секретаря США Помпео, который жертвует карьерным дипломатом в угоду партийным играм. Упреки генерального прокурора Украины Юрия Луценко в адрес Йованович, как сообщалось, были использованы адвокатом Трампа Руди Джулиани, чтобы обвинить Йованович в расследовании в Украине по Полу Манафорту. Отвратительно", — сказал Карпентер.

Как ранее сообщалось, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович в скором времени покинет свой пост и уедет из Украины по причине отзыва.

Напомним, перед президентскими выборами в Украине вокруг посла разгорелся скандал после того, как в интервью американскому изданию The Hill Юрий Луценко обвинил посла США в Украине Мари Йованович в том, что та передала ему список людей, в отношении которых запрещено проводить какие-либо следственные действия.

В свою очередь президент США Дональд Трамп коротко прокомментировал информацию, появившуюся после того, как генеральный прокурор Юрий Луценко дал скандальное интервью. Глава США заявил, что заговор о российском вмешательстве поблек, а украинский начал проявляться.