В Украине подготовили сотни полицейских для "зачистки" деоккупированного Донбасса

Полицейские проводят тренировки совместно с Нацгвардией, спасателями и погранслужбой.
В Украине подготовили почти 800 полицейских, которые в будущем будут задействованы в операции по возвращению освобожденных территорий Донбасса.
"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", — рассказали в Национальной полиции Украины.
Во время совещания, состоявшегося в полиции Донецкой области, шла речь о комплексных тренировках полицейских совместно с работниками Нацгвардии, спасательной и погранслужб.
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Кроме того, правоохранители изучили международные практики миротворческих миссий.
Напомним, ранее украинский дипломат рассказал о "хорватском сценарии" освобождения Донбасса.