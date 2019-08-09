В Украине подготовили сотни полицейских для "зачистки" деоккупированного Донбасса

Украина готовится к "зачистке" деоккупированного Донбасса / infokava.com

В Украине подготовили почти 800 полицейских, которые в будущем будут задействованы в операции по возвращению освобожденных территорий Донбасса.

"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", — рассказали в Национальной полиции Украины.

Во время совещания, состоявшегося в полиции Донецкой области, шла речь о комплексных тренировках полицейских совместно с работниками Нацгвардии, спасательной и погранслужб.

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Кроме того, правоохранители изучили международные практики миротворческих миссий.

Напомним, ранее украинский дипломат рассказал о "хорватском сценарии" освобождения Донбасса.