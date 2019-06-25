Расцвет зрады: Половина украинцев на автономию ОРДЛО ради конца боев на Донбассе

Война на Донбассе / УНИАН

Около половины жителей Украины поддержали бы решение о предоставлении автономии в составе Украины временно оккупированным боевиками и россиянами районам Донбасса − ради прекращения боевых действий.

К таким выводам после опроса, проведенного с 13 по 19 июня, пришли сотрудники Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени А. Яременко.

49,5% респондентов поддержали бы решение о предоставлении автономии в составе Украины временно оккупированным районам Донетчины и Луганщины ради прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта на Донбассе (уверенно поддержали бы 20,4%, скорее поддержали бы 29,1%), не поддержали бы − 30,7% (уверенно не поддержали бы − 17,5%, скорее не поддержали бы − 13,2%). 19,8% затруднились с ответом.

Напомним, ранее один из предыдущих вопросов показал, что лишь половина украинцев считает, что войну на Донбассе начала Россия.