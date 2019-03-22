Восхождение зрады: Половина украинцев считает, что войну на Донбассе начала Россия - опрос

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За минувший год с 52% до 48,5% снизилась доля тех украинцев, которые полагают, что военные действия на Донбассе первыми начали боевики и россияне.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сотрудниками Киевского международного института социологии.

Доля тех, кто считает, что войну начала Украина, составляет 17% (+2% по сравнению с февралем 2018-го).

Читайте такжеУкраинцев спросили о войне с РоссиейПри этом каждый третий из опрошенных (35%) не может определиться со своим мнением по поводу того, кто первым начал военные действия на Донбассе.

Кроме того, согласно опросу, за 2018-й с 43% до 38% снизилась доля тех, кто считает, что в аннексированном Крыму и на временно оккупированных районах Донбасса преследуются украиноязычные граждане и патриоты.

"Зато с 10% до 15,5% стало больше украинцев, которые считают, что в Украине преследуются этнические русские и русскоязычные граждане", − говорится в сообщении.

Напомним, ранее социологи выяснили, как изменилось отношение украинцев к России за год. Позднее социологи установили, что в Украине выросло число симпатиков РФ.



