Свинцовый привкус зрады: В Украине выросло число симпатиков России – социологи

Флаги Украины и России / Днепр Час

В феврале 2019-го число украинцев, которые хорошо или очень позитивно относятся к РФ, увеличилось на 9% и составляет 57%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сотрудниками Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"В Украине в феврале 2019 года хорошо или очень хорошо относилось к России 57% украинцев, плохо или очень плохо – 27%, 17% не определились, к россиянам (гражданам России) положительно относилось 77% украинцев, к руководству России – 13% (преимущественно за счет Востока и Донбасса)", − говорится в сообщении.

По мнению социологов, большое количество опрошенных утверждали, что положительное отношение к РФ обусловлено в первую очередь позитивным отношением к россиянам.

Кроме того, в КМИС сообщили о том, что за весь период наблюдений (с 2008-го по 2019-го) украинцы лучше относились к РФ, чем россияне к Украине.

Напомним, ранее политолог рассказал, почему Украине нельзя разрывать отношения с Россией. Позднее социолог поведал, когда помирятся Украина и РФ.