Политолог рассказал, почему Украине нельзя разрывать отношения с Россией

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко прокомментировал разрыв дипотношений между Украиной и Россией.

"Разрыв дипломатических отношений с Россией на данном этапе ничего нового, на мой взгляд, не даст. Это, скорее, будет символическим действием", — сказал он на чате в "Главреде".

"Отношения с Россией дефакто заморожены, хотя продолжаются торгово-экономические отношения. И отказ от них больше ударит по нам, нежели по России. В этих отношениях должны быть ограничения по военно-технической сфере, а также снижение риска зависимости от отдельных российских ресурсов (газ, нефть, топливо для АЭС и т.д.).

По газу мы эту зависимость уже преодолели, по топливу для АЭС — постепенно снижаем. Разрыв дипотношений с Россией по нашей инициативе воспринимался бы как провоцирование нового витка конфликта. Наши западные партнеры критично относятся к такому сценарию", — заявил Фесенко.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что "если другого варианта не останется", то разрыв дипломатических отношений между РФ и Украиной не исключен.

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