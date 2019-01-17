"Всему виной полуфашистский режим в РФ": социолог рассказал, когда помирятся Украина и Россия

Когда помирятся Украина и Россия / Факты

Во время чата на Главреде социолог, публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман высказал свою точку зрения касательно того, возможно ли возобновление дружеских отношений между Россией и Украиной – или вражда между народами затянется на поколения.

"Я – оптимист, потому считаю, что вражда между народами когда-нибудь окажется в прошлом. Конечно, путинский режим и его варварская агрессия против Украины очень осложнит отношения между россиянами и украинцами надолго", – отметил он.

Он также спрогнозировал сроки примирения: "Как надолго? Это будет зависеть от того, когда в России падет этот полуфашистский режим и возникнет нормальное демократическое государство, которое ликвидирует последствия всех агрессий и аннексий, договорится о мире и сотрудничестве с Украиной".

Читайте такжеПолторак обвинил Россию в намерении аннексировать Азовское мореПри этом Эйдман уверен, что в долгосрочной перспективе это вполне реально.

"Вспомните, какая была ненависть между немцами и французами. Сначала франко-прусская война, потом Первая мировая война, потом Вторая мировая война, оккупация Франции и преступления, которые Германия творила на французской земле, а сейчас – Германия и Франция являются ближайшими союзниками. Так что все, даже ненависть, со временем проходит. Как сказал Эклезиаст: "Все пройдет", – резюмировал социолог.

Ранее социолог объяснил, почему Путин категорически не хочет разговаривать с Порошенко. Порошенко российскому лидеру очень неудобен, считает эксперт.

Как сообщалось, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко во время чата на Главреде спрогнозировал, как сложатся отношения Киева и Москвы после президентских выборов в Украине.

Читайте также"Деньги на Донбасс": посольство Украины в Мексике обвинили в вымогательствеНапомним, эксперт предупредил о возможном серьезном обострении на Донбассе. Если это случится, то уже в ближайшее время.

А российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов выразил мнение, что открытая широкомасштабная операция страны против Украины возможна.

В свою очередь белорусский лидер Александр Лукашенко назвал конфликт на Донбассе недоразумением. По его словам, "это недоразумение (иначе не назовешь) надо заканчивать".

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, когда Россия вернет разрушенный Донбасс. По его словам, вопросы деоккупации Донбасса и Крыма нельзя рассматривать вместе.

Кроме того, астрологи рассказали, когда закончится война на Донбассе. Эксперты вычислили, когда в России начнется разрушение существующей системы.

Напомним, наследница легендарного мольфара рассказала, когда в Украине наступит мир. Особенно тяжелыми будут май и июнь 2019 года, говорит провидица.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.