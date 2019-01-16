"Болен манией величия": социолог объяснил, почему Путин категорически не хочет разговаривать с Порошенко

Почему Путин категорически не хочет разговаривать с Порошенко / скриншот

Во время чата на Главреде социолог, публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман пояснил, почему глава России Владимир Путин категорически не хочет разговаривать со своим украинским коллегой Петром Порошенко.

"Путин – человек, больной манией величия. По крайней мере, в последние годы это ярко проявляется. В силу своей неадекватности он думает, что, если его величество Путин встретится с Порошенко, он каким-то образом поделится своим огромным авторитетом и высоченным рейтингом с президентом Украины, которого очень не любит", – рассказал Эйдман.

То есть Путин не хочет помогать Порошенко, пояснил эксперт, добавив: "Хотя я не думаю, что встреча Путина как-то бы помогла Порошенко на самом деле".

"Естественно, он не хочет Порошенко на следующий срок: совершенно очевидно, что Порошенко ему очень неудобен", – резюмировал социолог.

Напомним, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко во время чата на Главреде спрогнозировал, как сложатся отношения Киева и Москвы после президентских выборов в Украине.

"Если победит Порошенко, то Путину вообще ничего делать не понадобится, потому что у них уже налажены отношения. Порошенко контролирует Верховную Раду и силовиков. И он взаимодействует с Москвой в рамках минского переговорного процесса. Порошенко для Кремля понятен и предсказуем на сто лет вперед", – пояснил Небоженко.

Ранее сообщалось, что Порошенко может встретиться с Путиным в ходе своего официального визита в Париж по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны. При этом представителя президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко подчеркнула, что "без свидетелей" со своим российским коллегой Владимиром Путиным он встречать не будет.