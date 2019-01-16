"Болен манией величия": социолог объяснил, почему Путин категорически не хочет разговаривать с Порошенко

16 января 2019, 14:45

Порошенко российскому лидеру очень неудобен, считает эксперт.

Порошенко Путин
Почему Путин категорически не хочет разговаривать с Порошенко / скриншот

Во время чата на Главреде социолог, публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман пояснил, почему глава России Владимир Путин категорически не хочет разговаривать со своим украинским коллегой Петром Порошенко.

"Путин – человек, больной манией величия. По крайней мере, в последние годы это ярко проявляется. В силу своей неадекватности он думает, что, если его величество Путин встретится с Порошенко, он каким-то образом поделится своим огромным авторитетом и высоченным рейтингом с президентом Украины, которого очень не любит", – рассказал Эйдман.

То есть Путин не хочет помогать Порошенко, пояснил эксперт, добавив: "Хотя я не думаю, что встреча Путина как-то бы помогла Порошенко на самом деле".

"Естественно, он не хочет Порошенко на следующий срок: совершенно очевидно, что Порошенко ему очень неудобен", – резюмировал социолог.

Напомним, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко во время чата на Главреде спрогнозировал, как сложатся отношения Киева и Москвы после президентских выборов в Украине.

"Если победит Порошенко, то Путину вообще ничего делать не понадобится, потому что у них уже налажены отношения. Порошенко контролирует Верховную Раду и силовиков. И он взаимодействует с Москвой в рамках минского переговорного процесса. Порошенко для Кремля понятен и предсказуем на сто лет вперед", – пояснил Небоженко.

Ранее сообщалось, что Порошенко может встретиться с Путиным в ходе своего официального визита в Париж по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны. При этом представителя президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко подчеркнула, что "без свидетелей" со своим российским коллегой Владимиром Путиным он встречать не будет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
встреча Петр Порошенко Владимир Путин Игорь Эйдман
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
15:08
Жесткие меры: Facebook "закрутит гайки" на политической рекламе из-за выборов в Украине выборы
14:51
Смертельный взрыв в Магнитогорске: стала известна судьба жильцов поврежденной многоэтажки Фото Видео
14:50
"Волочкова номер 2": Настя Каменских разозлила сеть фото оголенных ягодиц
14:46
Гройсман рассказал, почему переделают контракт с руководством "Нафтогаза"
14:45
"Болен манией величия": социолог объяснил, почему Путин категорически не хочет разговаривать с Порошенко Видео
14:20
Песков описал, как ругается Путин: "кровь стынет" Видео
13:55
В России на химзаводе прогремел мощный взрыв: разрушено здание, есть пострадавшие Фото Видео
13:33
Суд над пленными моряками: Киев выдвинул Москве ультиматум Видео
13:32
Солистка группы Kazka показала аппетитные ягодицы в бикини
13:03
"Мы живем в свободной стране": в ПЦУ рассказали, что Рада собирается делать с УПЦ МП Видео
12:41
"Готовьте нижнее белье с начесом": вслед за оттепелью украинцев ждут лютые морозы Видео
12:32
Омелян намерен разгонять украинские поезда до 200 км/ч Видео
12:16
Виктор Павлик Фото Видео досье
11:43
Социолог сказал, кого Путин может назначить преемником Видео
11:27
"Ноги встретились, грудь в шпагате": Волочкова озадачила сеть фото в майке на голое тело
11:18
"Удар, выстрелы в голову": появились подробности нападения на офицера полиции в Харькове Фото Видео
11:17
Сербская полиция сообщила о подготовке покушения на Путина: что известно Видео
10:47
Суд Москвы вынес решение по всем украинским морякам Видео
10:40
"Остались щепки": в Сети появились снимки разрушенного важного объекта в Донецке Фото Видео
10:35
"Старик и его сиделка": Петросян увез молодую любовницу в Испанию
10:19
"Границ нет": в Харькове неизвестные стреляли в полицейского, а после сбежали в Киев Фото Видео
10:00
Владимир Кличко прокомментировал свое "возвращение на ринг" Видео
09:49
Махровая уголовщина на выборах выгодна и власти, и оппозиции мнение
09:41
Девушка дня Instagram: сексуальная экс-подружка Эда Вествика Джессика Серфати Фото
09:41
"Потом можете пожаловаться": украинских водителей попросили приготовиться к ужесточению правил Видео
09:30
Экс-посол США оценил вероятность сдачи Крыма России за мир на Донбассе Видео
09:05
На Харьковщине мужчину, выбросившего сына из окна, отпустили под домашний арест Видео
09:00
Реванш "американца": курс доллара в Украине снова рванул вверх Видео
08:35
Синоптики спрогнозировали погодные неприятности ряду областей Украины Видео
08:31
Украина получила шанс попасть в круг передовых стран мнение
08:10
В Киеве опоздавший на самолет студент-иностранец выбросился из окна 14 этажа Фото Видео
07:45
В Кривом Роге рухнула половина дворца культуры: опубликованы фото и видео с места ЧП Фото Видео
07:37
Психолог рассказала об угрозах постоянного самокопания Видео
07:18
В Шахтах серьезно возросло число жертв взрыва в многоэтажке Видео
07:13
Когда и сколько празднуют Крещение в 2019 году и когда в этом году крестить ребенка Видео
06:56
Хаос и депрессия: почему Порошенко не может спасти свой рейтинг мнение
06:32
"Маленькая Швейцария": астролог спрогнозировал, когда украинцев ждет процветание Видео
06:11
Ярош оценил вероятность полномасштабной войны России с Украиной Видео
05:50
"Ужасные дни": астролог предупредил о взрывах и терактах Видео
05:24
В стране катастрофа: социолог рассказала о критической ситуации с миграцией Видео
04:59
Врачи объяснили, как помочь себе вернуться к работе после праздников Видео
04:05
Вот это изгибы: Даша Астафьева взволновала сеть голыми фото
03:23
Нападающего сборной Северной Ирландии поймали на онанизме прямо на улице Видео
02:40
"Ангел" Victoria's Secret полностью разделась: пикантное фото
02:30
Посол США в Германии Гренелл назвал причины строительства Северного потока-2
02:08
Путин обвинил Запад в угрозах, шантаже и провокациях
02:03
Украинцы определились с новым названием для коньяка
01:43
Сенат США проголосовал против снятия санкций с российских компаний
01:38
"Межпланетные убийцы": Мужчина "повесил" на инопланетян труп в своей квартире
00:51
В Британии потерпело провал соглашение Мэй по Brexit Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять