Кравчук рассказал, когда Россия вернет разрушенный Донбасс

Леонид Кравчук / Главред

Россия вернет Украине разрушенный Донбасс, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

В то же время он считает, что вопросы деоккупации Донбасса и Крыма нельзя рассматривать вместе.

"Разрушенный Донбасс Россия вернет, потому что он ей не нужен. Но вопросы деоккупации Донбасса и Крыма нельзя рассматривать вместе. До тех пор, пока не сядем за стол с Кремлем, ничего не будет. Другие нам будут помогать, способствовать, но решить эту проблему должны мы с Россией. Конечно же, при прессинге Запада", - подчеркнул Кравчук в интервью Фактам.

Напомним, ранее Кравчук назвал сроки вступления Украины в Евросоюз.