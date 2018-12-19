Кравчук оценил последствия оккупации Россией все территории Украины

Леонид Кравчук / Главред

В течении года Россия перестанет существовать, если оккупирует всю территорию Украины.

По словам первого президента Украины Леонида Кравчука, Украину никто не сможет одолеть.

"Если бы сейчас Россия сошла с ума и пришла в Украину, оккупировала ее, то через год России бы не стало. Потому что в Украину надо привести половину войска, почти 70% бюджета, чтобы ее держать в покое, а это непросто", - подчеркнул Кравчук.

В качестве примера Кравчук напомнил ситуацию с аннексированным Крымом, передает Интерфакс-Украина.

"Она (Россия, – ред.) с Крымом не может справиться, а Украину она держать не сможет", - считает Кравчук.

Напомним, президент Петр Порошенко, комментируя инцидент в Керченском проливе, заявил о "войне" между Украиной и РФ. По словам украинского лидера, действия пограничников в российских территориальных водах расцениваются как "агрессия".