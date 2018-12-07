Кравчук объяснил, почему НАТО никогда не будет воевать за Украину

Бойцы НАТО / Reuters

Никогда и ни при каких условиях НАТО не начнет реальных военных действий в защиту Украины, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

Присутствие кораблей Альянса в Черном море он оценил, как сигнал для России, "чтобы она вела себя в рамках цивилизованных норм даже в военный период", отметил он во время общения с журналистами.

"Украина не является членом НАТО. Согласно уставу НАТО, НАТО защищает членов НАТО. Нам помогают, заявляют, даже иногда оружие продают какое-то… Но реального участия в военных действиях никто принимать не будет. Защищать Украину мы должны сами", – добавил Кравчук.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко предложил странам-членам НАТО направить несколько кораблей в акваторию Черного моря для сдерживания агрессии РФ в регионе.