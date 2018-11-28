Порошенко позвал на помощь НАТО

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Президент Украины Петр Порошенко предложил странам-членам НАТО направить несколько кораблей в акваторию Черного моря для сдерживания агрессии РФ в регионе.

"Мы предложили, например, чтобы несколько кораблей НАТО зашли и присутствовали в Черном море, потому что это точка глобальной безопасности. И мы будем обсуждать, какая нация будет представлять этот фрегат, но это точно должна быть страна НАТО. Чтобы не дать больше России вести себя так", - сказал он в интервью NBC.

Кроме того, Порошенко призвал своего российского коллегу Владимира Путина "убраться из Украины". При этом передать свои слова российскому лидеру он попросил главу Блого дома Дональда Трампа, который, как ожидается, встретится с Путиным на саммите G20 в Аргентине 30 ноября - 1 декабря.

Ранее российское издание "Известия" сообщило, что Киев ведет переговоры с Вашингтоном о размещении на территории Украины военной базы США. Информацию о переговорах изданию подтвердил нардеп от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.