СМИ узнали о просьбе Киева разместить в Украине военную базу США

Президент Украины Петр Порошенко

Украина ведет переговоры о размещении на территории страны военной базы США.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на информированные источники "в правящих кругах" Украины.

Информацию о переговорах изданию подтвердил нардеп от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник.

"Если говорить о политическом уровне, диалог с американцами об этом ведется. Если о юридическом, то надо говорить, наверное, ближе к интеграции Украины в НАТО", - приводит издание слова Винника.

Читайте такжеNational Interest назвал основное оружие РФ в возможной полномасштабной войне против УкраиныПарламентарий отметил, что размещение базы должно определяться "с учетом угроз военного характера, которые могут возникать в стране".

Вместе с тем источник издания в "американских политических кругах" заявил, что Вашингтон пока не намерен давать Украине какие-либо гарантии относительно создания военной базы.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Читайте такжеРоссия перебросила в Керчь противокорабельные ракеты: опубликовано видеоКиев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.