Порошенко обратился к Путину с просьбой

При этом передать свои слова российскому лидеру президент Украины попросил Дональда Трампа.
Президент Украины Петр Порошенко попросил своего российского коллегу Владимира Путина "убраться из Украины".
"Пожалуйста, убирайтесь из Украины, мистер Путин", - сказал Порошенко в интервью телеканалу NBC.
При этом передать свои слова российскому лидеру президент Украины попросил главу Блого дома Дональда Трампа.
Путин и Трамп встретятся на саммите G20 в Аргентине 30 ноября - 1 декабря. Первая полноформатная встреча двух президентов прошла 16 июля этого года в Хельсинки.
Накануне Петр Порошенко якобы запросил телефонный разговор с Владимиром Путиным, однако ответа, по его словам, не получил.
В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.
Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.
В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.
В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.