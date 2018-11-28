Порошенко обратился к Путину с просьбой

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Президент Украины Петр Порошенко попросил своего российского коллегу Владимира Путина "убраться из Украины".

"Пожалуйста, убирайтесь из Украины, мистер Путин", - сказал Порошенко в интервью телеканалу NBC.

При этом передать свои слова российскому лидеру президент Украины попросил главу Блого дома Дональда Трампа.

Путин и Трамп встретятся на саммите G20 в Аргентине 30 ноября - 1 декабря. Первая полноформатная встреча двух президентов прошла 16 июля этого года в Хельсинки.

Накануне Петр Порошенко якобы запросил телефонный разговор с Владимиром Путиным, однако ответа, по его словам, не получил.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.