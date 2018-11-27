Путин проигнорировал запрос о разговоре по поводу захвата кораблей - Порошенко

Порошенко отметил, что разговор об освобождении захваченных украинских военных пришлось вести через Меркель / president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после атаки российских кораблей и захвата бронекатеров и буксира Военно-Морских сил ВСУ около Керченского пролива он запросил у Кремля телефонный разговор с российским президентом, чтобы обсудить данный вопрос. Однако Москва просьбу Порошенко проигнорировала.

"Я ночью заказал разговор с президентом России Путиным - мы не получили ответа", - рассказал Порошенко в интервью украинским телеканалам.

Президент отметил, что из-за молчания Москвы был вынужден обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель с тем, чтобы она поговорила с Путиным о немедленном освобождении плененных россиянами украинских военнослужащих.

Читайте такжеШтурм Мариуполя: военный эксперт оценил вероятность зимней войны за коридор в КрымПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков со своей стороны подтвердил отсутствие телефонных контактов между главами государств по этому вопросу.

Как ранее сообщалось, в аннексированном Россией Крыму Киевский райсуд Симферополя избрал меру пресечения 12 украинским морякам, захваченным в Керченском проливе.

Напомним, ранее захваченный украинский моряк рассказал об избиении при задержании в Керченском проливе.

Кроме того, был опубликован список всех украинских моряков, захваченных россиянами в Керченском проливе.

Как известно, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".