Кравчук обозначил сроки вступления Украины в Евросоюз

Леонид Кравчук / Главред

Украина может стать членом Европейского союза через 10 лет.

Такое мнение высказал первый президент страны Леонид Кравчук в интервью RT.

"Я думаю, чтобы стать членом Европейского союза, надо до 10 лет", - сказал он.

Кравчук отметил, что об успехах евроинтеграции Украины пока говорить рано.

"Об успехах европейской интеграции сегодня говорить рано. Есть перспектива, то есть, открыта дорога. А для того, чтобы эту дорогу пройти, мы должны у себя провести реформы, преодолеть коррупцию, наладить технологические и инвестиционные условия для инвестиций и так далее. Много пройдет времени. Но дорога открыта, это очень важно", - заключил он.

Ранее Леонид Кравчук предположил, что в случае захвата всей территории Украины Россия распалась бы в течение одного года.

"Вот Россия взяла и сошла с ума во главе с начальником и пришла в Украину. И оккупировала Украину. Представьте себе. Через год России бы не стало. Потому что тогда в Украину надо привести половину войска, почти 70 процентов бюджета, чтобы удержать ее в повиновении. Это непросто", - счел Кравчук.