Кравчук предрек катастрофические для РФ последствия в случае захвата Украины

18 декабря 2018, 18:39

Москве пришлось бы потратить почти 70 процентов своего бюджета.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук / Главред

Экс-президент Леонид Кравчук заявил, что если бы Россия захватила всю территорию Украины, то распалась бы в течение одного года.

Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина.

"Вот Россия взяла и сошла с ума во главе с начальником и пришла в Украину. И оккупировала Украину. Представьте себе. Через год России бы не стало. Потому что тогда в Украину надо привести половину войска, почти 70 процентов бюджета, чтобы удержать ее в повиновении. Это непросто", - сказал он.

Накануне Петр Порошенко, комментируя инцидент в Керченском проливе в интервью Fox News, заявил о "войне" между Украиной и РФ. По словам украинского лидера, действия пограничников в российских территориальных водах расцениваются как "агрессия".

"Господин Путин, это агрессия, Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис", - сказал Порошенко.

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Россия Украина Леонид Кравчук
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