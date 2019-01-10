"Опасное время": эксперт предупредил о возможном серьезном обострении на Донбассе

На Донбассе через несколько недель может обостриться ситуация, предупредил военный эксперт / flickr.com/photos/ministryofdefenceua

Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр предупредил, что на Донбассе уже в ближайшие несколько недель может серьезно обостриться ситуация.

Наступает опасное время, поскольку, если будет какое-то серьезное обострение, какая-то зимняя война, то она должна начаться где-то в ближайшие две-три недели, рассказал аналитик в комментарии Обозревателю.

По словам собеседника, не обязательно, что обострение конфликта произойдет, но риски есть.

"Сейчас, в принципе, опасное время наступает, потому что если будет какое-то серьезное обострение, какая-то зимняя война, то она должна произойти где-то в ближайшие две-три недели…", — отметил аналитик.

Ранее российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов выразил мнение, что открытая широкомасштабная операция страны против Украины возможна.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.