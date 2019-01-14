"Недоразумение надо заканчивать": Лукашенко обсудил с кумом Путина конфликт на Донбассе

Александр Лукашенко и Виктор Медведчук поговорили о конфликте на Донбассе / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с политиком, бизнесменом, кумом главы Российской Федерации Владимира Путина Виктором Медведчуком и обсудил с ним конфликт на востоке Украины.

Белорусский лидер назвал конфликт на Донбассе недоразумением, пишет Белта.

По его словам, на востоке нашей страны "это недоразумение (иначе не назовешь) надо заканчивать".

"Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками", — заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко и Виктор Медведчук поговорили о конфликте на Донбассе / belta.by

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.