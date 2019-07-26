Украинский дипломат рассказал о "хорватском сценарии" освобождения Донбасса

Украинский дипломат рассказал об освобождении Донбасса

Для освобождения оккупированных регионов Донбасса Украина может применить "хорватский сценарий", заявил бывший посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко.

По его словам, такой вариант предусматривает ввод на территорию ОРДЛО представителей иностранных сил для разоружения боевиков.

"Наверное, для Украины более правильный "хорватский сценарий", то есть сценарий привлечения миротворцев..., который позволит решить вопрос проведения выборов на временно оккупированной территории", — добавил Левченко в интервью блогеру Юрию Романенко.

Напомним, ранее в команде Владимира Зеленского оценили военный сценарий освобождения Донбасса.