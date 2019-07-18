"Зеленский готов отдать приказ": в команде президента оценили военный сценарий освобождения Донбасса

Владимир Зеленский в зоне ООС на Донбассе / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский готов отдать приказ о наступлении ВСУ при освобождении оккупированных районов Донбасса, заявил кандидат в народные депутаты от Слуги народа Никита Потураев.

"Зеленский – человек решительный. Будет ли готов Зеленский отдать приказ, чтобы защищаться до конца и держаться за каждую пядь земли – да. Если будет ситуация, при которой нужно будет двинуться вперед и будет необходимо отдать такой приказ, он (Зеленский, - ред.) его отдаст", - подчеркнул он в интервью "Цензор Interview".

В то же время он предположил, что в горизонте 1-1,5 лет на оккупированных территориях Донбасса начнутся социальные бунты и их будут разгонять, при этом там начнет "проливаться кровь".

"Дело не в том, будем ли мы воевать за Донбасс и Крым, дело в том, что мы должны быть готовы к любому варианту развития событий", - добавил Потураев.

Ранее лидер Слуги народа Дмитрий Разумков заявил, что войну на Донбассе закончить военным путем невозможно.