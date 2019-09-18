Украина в Минске не подписала формулу Штайнмайера: в России недовольны

Киев настаивает на передаче под контроль участка границы с Россией на Донбассе / Фото: пресс-центр АТО

На недавних переговорах в Минске представители Украины отказались скрепить подписями формулу Штайнмайера.

"Украинская делегация в ходе встречи контактной группы в Минске отказалась закреплять на бумаге и подписывать "формулу Штайнмайера", мотивируя это тем, что этот документ не предусмотрен минским комплексом мер" – сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

Уточняется, что Киев настаивает на первостепенной передаче ему под контроль участка границы с Россией на Донбассе, а также разоружении формирований ЛДНР.

"Лишь после этого Киев предлагает провести выборы", - заявил источник.

Поскольку Киев документы не подписал, в Минске не удалось достичь договоренности по разведению сил на Донбассе. В частности, произошедшее прокомментировал полномочный представитель России Борис Грызлов. Он заявил, что отказ Киева закрепить на бумаге формулу Штайнмайера свидетельствует об отказе от согласования порядка правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса.

По словам Грызлова, украинской стороной было сорвано принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку Киев не скоординировал вопросы безопасности и политики.

Как ранее сообщалось, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко еще 2 сентября согласился реализовывать так называемую формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на оккупированном пророссийскими боевиками Донбассе.