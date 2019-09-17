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Кравчук рассказал, как Украина должна поступить с "формулой Штайнмайера"

17 сентября 2019, 17:56

Леонид Кравчук выступил в жанре "слово патриарха" и в деталях рассказал о том, как властям Украины нужно поступить с "формулой Штайнмайера".

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук / Главред

Решение о возможности применения "формулы Штайнмайера" по урегулированию военного конфликта на Донбассе официальный Киев должен принимать исключительно со строгим учетом нынешней внутренней и международной ситуации.

С таким заявлением выступил во вторник, 17 сентября, первый президент (1991-1194) Украины Леонид Кравчук на презентации своей новой книги, сообщает Укринформ.

"Я знаю об этой "формулу" (Штайнмайера - Главред). И могу вам сказать, что Украина не давала согласия на ее реализацию. Это предложение, которое рекомендуется Украины, а мы ее приложить к Украине, в Донбасс, в Крым, в той ситуации, которая складывается для Украины, и сказать, подходит она или нет", − заявил он.

Более того, Кравчук убежден в том, что официальному Киеву нужно делать и внедрять свою концепцию урегулирования конфликта на Донбассе.

"Надо ходить по концепциям на киевскую Владимирскую горку - там все можно найти. Там состоялось крещение, там состоялся цивилизационный прорыв. Поэтому я убежден, что мы такую ​​концепцию можем разработать, только этого нужно очень захотеть", − подвел итоги он.

Напомним, ранее глава ОБСЕ Мирослав Лайчак оценил "формулу Штайнмайера" по  поводу войны на Донбассе. До этого Леонид Кравчук рассказал о том, почему и зачем спит с пистолетом под подушкой.

война на Донбассе Леонид Кравчук Украина формула Штайнмайера
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