"Чувствую угрозу": Кравчук рассказал, почему и зачем спит с пистолетом

Леонид Кравчук / Главред

Украинский президент Леонид Кравчук не ощущает себя в безопасности и поэтому, отходя ко сну, не расстается с пистолетом.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала NewsOne.

"Сейчас я чувствую не то что опасность, а какую-то угрозу. Я даже не могу ее объяснить. Вот я ложусь спать и у меня на тумбочке всегда со мной мой пистолет. Всегда. Я уже привык к этому. Если я его не достал из тумбочки и не положил около себя - я не могу заснуть. Знаю, если кто-то что-то захочет сделать, то, что этот пистолет в моих руках может дать? Но он меня успокаивает" – сказал Кравчук.

Напомним, ранее Леонид Кравчук рассказал, какая смысловая ошибка закрадывалась в текст гимна Украины. Кроме того, Кравчук поведал, почему первые сто дней президентства Владимира Зеленского уникальны для Украины.