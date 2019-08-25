Кравчук рассказал, какая смысловая ошибка есть в гимне Украины

Леонид Кравчук / Главред

Экс-президент (1991-1994) Украины Леонид Кравчук объяснил, какая смысловая ошибка закралась в каноничной версии гимна страны авторства Павла Чубинского

."Правильно "ы", а не "а": "еще не умерли Украины ни слава, ни воля". То есть не умерли слава и воля страны, а не "еще не умерла Украина", а дальше что — бессмысленность: и слава, и воля. Нет логики, нет сочетания, нет грамматической связи в речи. Так что это была ошибка", — заявил он в прямом эфире телеканала 112 Украина.

Напомним, ранее Леонид Кравчук рассказал, почему первые 100 дней президентства Владимира Зеленского уникальны для Украины. Позднее первый президент оценил указ Зеленского об украинском гражданстве для россиян.