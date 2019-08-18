Кравчук рассказал, почему первые 100 дней Зеленского уникальны для Украины

Леонид Кравчук / Главред

Первые месяцы президентства Владимира Зеленского в достаточно степени отличаются от начала каденций других глав Украины.

Такое мнение высказал первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

"100 дней Зеленского и 100 дней предыдущих президентов совсем отличаются друг от друга. 100 дней Зеленского – без своего парламента, правительства, без своих руководителей силовых структур. Таких "без" много. [...] Шестой президент Зеленский единственный попал в ситуацию, когда старая власть не помогает, а наоборот – создает трудности", – заявил он.

Читайте такжеКравчук рассказал, как Киеву нужно говорить с Путиным о ДонбассеКроме того, Кравчук подчеркнул, что Верховная Рада не стала принимать фактически ни один законопроект, который вносился Зеленским и его командой, и назвал ситуацию "уникальной" для главы государства.

"По сути, власть не его, а народ ему доверил. Такой ситуации я не помню за годы независимости", – отметил Кравчук.

Напомним, ранее Леонид Кравчук дал совет Владимирому Зеленскому по кадровым решениям, а также указал ему на совершенную грубую ошибку.