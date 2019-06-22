Кравчук ткнул носом Зеленского в грубую ошибку

Кравчук указал Зеленскому на грубую ошибку / Главред

Первый глава Украинского государства Леонид Кравчук назвал грубейшую ошибку действующего президента страны Владимира Зеленского.

Кравчук отметил, что в настоящее время отношение к слову "пониженное и примитивное". Первый президент также сделал акцент на том, что когда-то в свое время он сказал людям из своей команды, что они могут высказываться по тому или иному поводу только в помещении администрации президента, а за ее пределами с людьми разговаривает он или его пресс-секретарь. В настоящее время, по мнению Кравчука, глава аппарата делает заявления от своего имени, а советники — от своего.

"Я хочу подчеркнуть, что слово президента настолько важное и ответственное, что он за каждым акцентом и предложением должен следить", — сказал Кравчук в эфире NewsOne.

Он добавил, что при Порошенко и Кучме была аналогичная ситуация.

Читайте такжеКравчук пояснил, в чем Зеленский уже умнее ПорошенкоНапомним, ранее Леонид Кравчук нагнал жути по поводу автократии в Украине.

Также ранее Леонид Кравчук дал совет Владимиру Зеленскому по кадровым решениям. До этого первый президент рассказал, как Киеву нужно говорить с Владимиром Путиным о Донбассе.