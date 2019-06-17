"Если власть в одних руках": Кравчук нагнал жути по поводу автократии в Украине

Леонид Кравчук / Главред

В случае, если в Украине вся полнота власти будет сосредоточена в руках одной политсилы или конкретного политика, то это приведет к автократии, а интересы украинцев не будут братья во внимание вовсе.

Соответствующее мнение высказал в украинском телеэфире президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук.

"Я считаю, что однопартийная система со средоточием власти в одних руках - и президентской, и парламентской, и правительства, может создать такие условия, в которых станут возможны действия без учета интересов всего украинского народа. Это всегда может привести к автократии, к элементам автократии", - полагает он.

Кравчук также твердо убежден, что у власти должна находиться обязательно в достаточной степени мощная оппозиция, а в правящей коалиции в Раде - минимум две политсилы.

Напомним, ранее Леонид Кравчук дал совет Владимиру Зеленскому по кадровым решениям. До этого первый президент рассказал, как Киеву нужно говорить с Владимиром Путиным о Донбассе.