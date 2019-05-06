Кравчук рассказал, как Киеву нужно говорить с Путиным о Донбассе

Леонид Кравчук / Главред

Официальному Киеву необходимо на высшем уровне решить вопрос о диалоге с РФ по Донбассу, тем не менее, не объявляя сразу о повестке этих переговоров.

Соответствующее мнение в интервью Апострофу высказал первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук.

"Почему я в это верю? Я убежден, что России эта война не нужна. Они до сих пор фактически не признали, не включили в свою орбиту, ДНР и ЛНР. Это не случайно, потому что здесь надо не просто включить, а восстановить те разрушения, разруху, которые там произошли. Я не знаю, сколько нужно миллионов, миллиардов долларов. Они это знают. Я надеюсь, что Путин знает. Он амбициозен и не хочет, чтобы выход был таким, мол, Россия уступила", – считает он.

Читайте такжеЭкс-посол США оценил вероятность сдачи Крыма России за мир на ДонбассеКравчук также утверждает, что главное в переговорах Киева и Москвы – создать для президента России Владимира Путина ощущение, что украинская сторона не сдается.

"Эти люди, воспитанные в сетях КГБ, разведки, у них такой характер. Поскольку это у него есть, то наше предложение начать диалог могло бы найти в нем отзыв. Мы же не говорим, какой диалог. Если они соглашаются, сразу мы говорим: повестка дня такая-то, мы обсуждаем вопросы прекращения войны. Давайте будем искать пути. Никаких условий и предпосылок мы не принимаем", – подытожил экс-президент.

Напомним, ранее Кравчук заявлял о том, что у победителя второго тура президентских выборов 2019 Владимира Зеленского есть лишь два способа возвращения мира на Донбасс.