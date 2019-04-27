У Зеленского сказали, на каких условиях на Донбассе должен наступить мир

27 апреля 2019, 08:30

Никто не знает, как быстро закончить войну в нашей стране, отметил политтехнолог.

Спикер штаба Владимира Зеленского сказал, что на Донбассе мир должен наступить на условиях Украины
На Донбассе мир должен наступить на условиях Украины, сказал спикер штаба Владимира Зеленского / Reuters

Спикер предвыборного штаба триумфатора выборов 2019 Владимира Зеленского, политтехнолог Дмитрий Разумков сказал, что мир на Донбассе должен наступить на условиях Украины.

Ни у кого нет метода, как завтра закончить войну в нашей стране, рассказал спикер штаба Зеленского в эфире телеканала 112 Украина.

По его мнению, достичь мира в Украине можно, если пойти по принципу и предложениям, которые звучат от Российской Федерации, но такой путь неприемлем для патриотов нашей страны.

"К сожалению, метода, как завтра закончить войну, нет ни у кого. Но есть понимание, как нужно идти для того, чтобы этот мир наступил. И мир должен наступить на условиях Украины…", — заявил политтехнолог.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что Украина может победить в войне на Донбассе благодаря дипломатии, росту экономики и укреплению вооруженных сил.

Справка. В феврале 2014 года в Украине во время Революции Достоинства (Евромайдан) уже бывший президент Виктор Янукович сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну.

На Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. Россия поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым предусмотрено упрощение получения российского гражданства людям, проживающим на территориях, оккупированных боевиками "ДНР" и "ЛНР".

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Донбасс мир Владимир Зеленский Дмитрий Разумков
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