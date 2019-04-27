У Зеленского сказали, на каких условиях на Донбассе должен наступить мир

На Донбассе мир должен наступить на условиях Украины, сказал спикер штаба Владимира Зеленского / Reuters

Спикер предвыборного штаба триумфатора выборов 2019 Владимира Зеленского, политтехнолог Дмитрий Разумков сказал, что мир на Донбассе должен наступить на условиях Украины.

Ни у кого нет метода, как завтра закончить войну в нашей стране, рассказал спикер штаба Зеленского в эфире телеканала 112 Украина.

По его мнению, достичь мира в Украине можно, если пойти по принципу и предложениям, которые звучат от Российской Федерации, но такой путь неприемлем для патриотов нашей страны.

"К сожалению, метода, как завтра закончить войну, нет ни у кого. Но есть понимание, как нужно идти для того, чтобы этот мир наступил. И мир должен наступить на условиях Украины…", — заявил политтехнолог.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что Украина может победить в войне на Донбассе благодаря дипломатии, росту экономики и укреплению вооруженных сил.

Справка. В феврале 2014 года в Украине во время Революции Достоинства (Евромайдан) уже бывший президент Виктор Янукович сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну.

На Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. Россия поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым предусмотрено упрощение получения российского гражданства людям, проживающим на территориях, оккупированных боевиками "ДНР" и "ЛНР".