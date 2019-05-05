"У Зеленского есть два пути": Кравчук объяснил, как вернуть мир на Донбасс

Леонид Кравчук / Главред

Владимиру Зеленскому для установления мира на Донбассе необходимо вступить в непосредственный диалог с Россией, которая фактически ведет агрессивную войну против Украины, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Пока диалога нет, говорить об окончании войны и установлении мира очень трудно, потому что война идет в Украине и агрессию осуществляет Россия. Пока она не остановится, говорить о том, что кто-то ее может остановить, кроме договоренности с Украиной, очень тяжело. Никто не сделает этого вместо Украины", - считает он.

По мнению Кравчука, вторым путем является максимальное использование Будапештского меморандума, согласно которому был принят итоговый документ, в частности декларация о том, что страны-подписанты берут на себя обязательства, ответственность по обеспечению территориальной целостности, неприкосновенности границ Украины.

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"Документ подписали США, Великобритания, Россия, а затем присоединились еще Франция и Китай. Конечно, этот формат можно расширить, скажем, включив Германию, которая является одной из ведущих стран Европы, и не только. Можно подумать о странах Большой семерки, которые сегодня вершат политику в мире. Таким образом, обсудив этот вопрос с Россией и привлекая мировых лидеров к этой проблеме, можно говорить об установлении мира на Донбассе", - подчеркнул он в интервью Апострофу.

Вместе с тем Кравчук отметил, что вопросы Донбасса и Крыма необходимо разделить.

"Нельзя этот вопрос решать одновременно, потому что Крым уже фактически аннексирован Россией и введен в систему российского федеративного государства. Поэтому это вопрос непростой, его надо решать немного по-другому, потому что на Донбассе война, а Крым аннексирован.

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Но оставить Крым вне Украины или отказаться или даже намекнуть на это - невозможно. Украина никогда не согласится, что Крым является не украинским. Он украинский. Я верю в то, что наступит время, и так оно будет", - добавил первый президент Украины.

Напомним, ранее Кравчук предупредил, что "старая власть" способна скомпрометировать Зеленского.