Кравчук рассказал о встречах с Зеленским

Леонид Кравчук сказал, что не раз встречался с Владимиром Зеленским / GettyImages

Первый президент Украины Леонид Кравчук поделился, что не раз встречался с триумфатором президентских выборов 2019 Владимиром Зеленским.

Зеленский — порядочный, образованный, честный, совестливый, это человек высокой культуры, рассказал бывший украинский лидер в интервью Апострофу.

По его словам, такие качества при наличии нормальной опытной команды "могут быстро дать возможность Зеленскому приобретать опыт президентского управления".

"…политического, управленческого опыта у Зеленского нет, но он может собрать опытную команду и вместе с командой проводить такую политику, которую задекларировал народ. Нет такого президента в мире, который бы знал все. Поэтому всегда есть огромное количество советников, помощников, которые могут дать любой совет по любому вопросу", — отметил собеседник.

Читайте такжеУ Зеленского сказали, на каких условиях на Донбассе должен наступить мирКравчук добавил, что "главное — уметь слушать и уметь выполнять вместе с командой".

"…часто бывает так, что, когда человек сел в кресло, он забыл о том, что надо слушать, и считает, что кресло сделало его гораздо умнее, чем он был вчера. Кресло дает только ответственность и понимание того, что эту ответственность нужно брать на себя, ответственность за народ, который тебе поверил", — добавил экс-президент.

"Я не раз встречался с Зеленским. Могу сказать, что это человек порядочный, что это человек высокой культуры, образованный, честный и совестливый. Эти качества при нормальной команде, опытной, могут быстро дать возможность Зеленскому приобретать опыт президентского управления…", — сказал он.

Напомним, 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского.

Центризбирком уже подсчитал 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — действующий президент Петр Порошенко — 24,45%. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. Порошенко поздравил конкурента с победой.

В ЦИК сообщили, что официальные результаты выборов 2019 могут быть объявлены 30 апреля.

Первый тур выборов в Украине 2019 прошел 31 марта, в его результате никто из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, поэтому ЦИК объявил второй тур избирательной гонки. Во второй тур выборов 2019 Украина попали победители первого тура — Зеленский и Порошенко.