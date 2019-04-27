Кравчук предупредил: "старая власть" способна скомпрометировать Зеленского

27 апреля 2019, 19:25

Негативные посылы в адрес Зеленского являются неуважением к украинскому народу, заявил Леонид Кравчук.

Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Представители старой власти могут попытаться скомпрометировать избранного президента Владимира Зеленского, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Особенно если представители старой власти, которые еще увлекаются реваншем, попытаются его скомпрометировать. Это игра с огнем. Зеленский избран народом. И я лично считаю, что любые негативные посылы в адрес Зеленского являются неуважением к украинскому народу и препятствованием выполнять конституционные полномочия", - подчеркнул он в интервью Громадському.

В то же время он назвал Зеленского порядочным, честным и ответственным человеком.

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"Он имеет хорошее юридическое образование, он научился коммуникации с людьми. Если он еще будет слушать команду, людей, которые разбираются в деталях конкретных вопросов, то быстро переймет механизмы реализации и влияния", - добавил Кравчук.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о новой "секте".

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Владимир Зеленский Леонид Кравчук
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