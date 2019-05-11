Кравчук дал совет Зеленскому по кадровым решениям

Леонид Кравчук посоветовал Владимиру Зеленскому не принимать быстро решения по кадрам / Скриншот видео с youtube.com

Новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому не стоит принимать быстрые кадровые решения и "разводить во власти кумовство".

Триумфатору выборов президента Украины 2019 нужно сформировать новую власть, посоветовал первый президент нашей страны Леонид Кравчук в эфире телеканала 112 Украина.

По словам Кравчука, первый совет — после прихода нового президента украинская власть должна измениться вся, и уже новая власть несет полную ответственность за ситуацию в государстве.

"…Не может быть такого, что пришел один президент, а все остались те, которые были...", — сказал он.

Второй совет Кравчука Зеленскому — не принимать кадровые решения быстро, поскольку человека можно назначать на должность "только после глубокой, всесторонней проработки ".

Также экс-президент добавил, что во власти недопустимо кумовство и отметил, что "власть — это преданность народу Украины". "...Я бы никогда не допустил и просил бы Владимира Александровича — он сам об этом говорил, но я ему еще раз напоминаю, — нет у власти сватов, братьев, кумовьев, бизнес-партнеров...", — подчеркнул бывший глава нашей стране.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к депутатам Верховной Рады, в котором он обвинил парламентариев в затягивании назначения даты инаугурации. Также триумфатор президентских выборов 2019 сравнил пока еще действующего президента Петра Порошенко с туристом, который "тащит полотенца и тапочки и хватает все подряд со шведского стола".

Справка. В Украине 21 апреля прошел второй тур президентских выборов, в котором участвовали Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Центральная избирательная комиссия подсчитал 100% электронных протоколов и сообщила, что за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, а за его соперника — 24,45%. Позже Центризбирком обработал оригиналы протоколов с мокрыми печатями и отчитался, что в выборах президента 2019 победил Зеленский.