Кравчук оценил указ Зеленского об украинском гражданстве для россиян

Леонид Кравчук / Главред

Первый президент независимой Украины (1991-1994) Леонид Кравчук поддержал введение Владимиром Зеленским упрощенного порядка предоставления украинского гражданства россиянам, которые подверглись политическим преследованиям, и иностранным гражданам, воевавшим на Донбассе.

"Если эти люди захотели прийти в Украину, воевали в АТО, защищали украинскую землю и хотят получить украинское гражданство, им надо помочь", – заявил Кравчук.

Читайте такжеКравчук дал совет Зеленскому по кадровым решениямКак полагает экс-президент, в вопросе предоставления россиянам украинских паспортов "риск всегда наличествует, но есть контроль".

"Есть органы, которые должны знать все. Про людей, в которых есть наименьшие сомнения, орган, котором это поручено, должен знать все. Намерения тоже", – подчеркнул Кравчук.

Напомним, 13 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ под номером 594/2019, упрощающий предоставление украинского гражданства перечню лиц − иностранцам или лицам без гражданства, защищавших Украину (в том числе в конфликте на Донбассе), а также гражданам РФ, подвергшимся политическим преследованиям.