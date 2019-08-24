Богатство и карьеризм: Кравчук назвал недостатки Порошенко

Леонид Кравчук озвучил недостатки своего последователя на посту главы государства / Главред

Первый президент Украины Леонид Кравчук высказал мнение, что Петру Порошенко быть максимально успешным гарантом помешали его неуемная страсть к богатству и всеобъемлющий карьеризм.

"У него два недостатка больших, я думаю, они и сегодня действуют. Это его всеобъемлющее желание стать богатым человеком. Он здесь не остановится ни перед чем. Он бизнесмен. Он творил не управление государством, а бизнес-империю, которой управляли его соратники. Бизнес-команда. Это первый его недостаток, который – ну, он как бизнесмен, он же грамотный человек, образование у него стационарное, это же не то что он получал его где-то там..., владеет логикой, языком, но вот этот изъян, который не останавливает его ни перед чем, - это богатство. И второе – это карьеризм невероятный. Просто невероятный", - сказал он в программе Большое интервью на телеканале 112 Украина.

По словам Кравчука, Порошенко чрезмерно самоуверен и никогда не слушал советов или предложений от других.

"Ну, он никого не хотел слушать. Никого. Я обращался к нему нечасто, но дважды обращался с какими-то предложениями и понял, что лучше не обращаться. Он слушает, даже вызывает к себе исполнителя, но и исполнитель, и он знает, что ничего делаться не будет", - сказал Кравчук.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с Владимиром Зеленским, Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко на приеме по случаю Дня независимости в Мариинском дворце.

Как ранее сообщалось, Порошенко не присутствовал в ложе для президентов во время официальной части празднования Дня независимости на Майдане.