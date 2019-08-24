Зеленский и Порошенко подняли по бокалу, опубликовано неожиданное фото

Петр Порошенко встретился с Владимиром Зеленским / Reuters

В субботу, 24 августа, пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с Владимиром Зеленским, Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко.

Встреча произошла во время приема президентов у Мариинского дворца, состоявшегося после Шествия достоинства, передает Громадське, публикуя соотвествующее фото.

Отметим, что утром Порошенко не присутствовал в ложе для президентов во время официальной части празднования Дня независимости на Майдане.

Встреча пяти президентов Украины / hromadske.ua

Кроме того, в Киеве также состоялся и неофициальный Марш защитников с участием военных.