Зеленский и Порошенко подняли по бокалу, опубликовано неожиданное фото

Встреча произошла во время приема президентов у Мариинского дворца.
В субботу, 24 августа, пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с Владимиром Зеленским, Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко.
Встреча произошла во время приема президентов у Мариинского дворца, состоявшегося после Шествия достоинства, передает Громадське, публикуя соотвествующее фото.
Отметим, что утром Порошенко не присутствовал в ложе для президентов во время официальной части празднования Дня независимости на Майдане.
Кроме того, в Киеве также состоялся и неофициальный Марш защитников с участием военных.