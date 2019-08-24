Янукович не смог, Порошенко не захотел: два президента не пришли на парад к Зеленскому

Петр Порошенко провел свой марш / facebook.com/petroporoshenko

24 августа, в среду, на официальное празднование Дня Независимости на Майдане Незалежности пришли не все предыдущие президенты Украины.

Отметим, из пяти предыдущих президентов Украины на трибуне присутствовали только Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

Беглый президенту Украины Виктор Янукович сейчас скрывается в России.

А вот Петр Порошенко, который ранее с семьей улетел на элитную рыбалку в Норвегию, проигнорировал Марш Достоинства, организованный Офисом президента Владимира Зеленского.

Порошенко проигнорировал марш Зеленского / facebook.com/petroporoshenko

К слову, Петр Порошенко устроил свою акцию – Марш Защитников с упором на военных.

Вместе с Порошенко на Марш Защитников пришла его супруга Марина.

Порошенко провел свой марш в День Независимости / facebook.com/petroporoshenko

Читайте такжеВ партии Порошенко объяснили, почему не хотят пост вице-спикера РадыНапомним, ранее в Киеве прошел Марш Достоинства. Главред вел онлайн-трансляцию. Поле Марша Президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что 29 августа становится Днем памяти погибших защитников Украины.