Янукович не смог, Порошенко не захотел: два президента не пришли на парад к Зеленскому

Порошенко не захотел присутствовать на Марше Достоинства Зеленского.
24 августа, в среду, на официальное празднование Дня Независимости на Майдане Незалежности пришли не все предыдущие президенты Украины.
Отметим, из пяти предыдущих президентов Украины на трибуне присутствовали только Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.
Беглый президенту Украины Виктор Янукович сейчас скрывается в России.
А вот Петр Порошенко, который ранее с семьей улетел на элитную рыбалку в Норвегию, проигнорировал Марш Достоинства, организованный Офисом президента Владимира Зеленского.
К слову, Петр Порошенко устроил свою акцию – Марш Защитников с упором на военных.
Вместе с Порошенко на Марш Защитников пришла его супруга Марина.
Читайте такжеВ партии Порошенко объяснили, почему не хотят пост вице-спикера РадыНапомним, ранее в Киеве прошел Марш Достоинства. Главред вел онлайн-трансляцию. Поле Марша Президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что 29 августа становится Днем памяти погибших защитников Украины.